Погребняк излечился от коронавируса и выписался из больницы

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что форвард Павел Погребняк излечился от коронавируса и отправился домой.



"Пашу вчера должны были выписать из больницы, его выписали. Сейчас ему надо набирать кондиции, проводить индивидуальные тренировки. Запрета находиться с командой нет. У него взяли все необходимые тесты, они отрицательные", - цитирует Иванова "Р-Спорт".

Напомним, в 22 мая вся семья футболиста заразилась коронавирусом. Погребняк был госпитализирован с двусторонней пневмонией, а Мария и трое детей лечились дома.

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