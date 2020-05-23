Погребняк: "Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок"

Форвард "Урала" Павел Погребняк высказался на тему заболевания коронавирусом.

"Боярскому огромный привет, мне очень приятна его поддержка. Спасибо!

Желаю всем следить и не болеть коронавирусом. Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок", - приводит слова Погребняка "Р-Спорт".

В текущем сезоне Погребняк провел 14 поединков и забил четыре гола.

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