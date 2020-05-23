Погребняк: "Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок"

3 Теги уралпавел погребняккоронавирус

Погребняк: "Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок"

Форвард "Урала" Павел Погребняк высказался на тему заболевания коронавирусом.

"Боярскому огромный привет, мне очень приятна его поддержка. Спасибо!

Желаю всем следить и не болеть коронавирусом. Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок", - приводит слова Погребняка "Р-Спорт".

В текущем сезоне Погребняк провел 14 поединков и забил четыре гола.

Читайте также: Жена Погребняка рассказала, как семья переносит коронавирус. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Кто не верит , что Лео - инопланетянин, тот гриб!

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Кто не верит , что Лео - инопланетянин, тот гриб!

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Сам не верил,на других перекинул свое мнение, когда заболел.Действительно - Погребняк хуже Мухомора!

Ответить

главное

Сёмин может вернуться в "Локомотив"

Сёмин может вернуться в "Локомотив"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов