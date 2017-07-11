Погребняк: "Мое нынешнее положение в "Динамо" меня не устраивает"

Теги динамо москвапавел погребняк

Погребняк: "Мое нынешнее положение в "Динамо" меня не устраивает"

Нападающий "Динамо" Павел Погребняк заявил, что он готов бороться за место в составе.

"У меня еще год контракта, будем работать. Если вы думаете, что мое нынешнее положение в "Динамо" меня устраивает, то вы заблуждаетесь. Я буду доказывать это здесь. А когда я выйду на поле, это нужно переадресовать тренеру", - приводят слова Погребняка российские СМИ.

В прошлом сезоне 33-летний Погребняк провел за "Динамо" 8 матчей и не забил ни одного гола. "Бело-голубые" неоднократно пытались избавиться от форварда, который получает два миллиона евро в год, но так и не сумели найти ему новый клуб.

Не пропустите: Панченко: "Моя цель - забить 15 голов в следующем сезоне". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

В предвкушении борьбы за титул: как дела у фаворитов РФПЛ?

В предвкушении борьбы за титул: как дела у фаворитов РФПЛ?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ахмат 0 0
2 Амкар 0 0
3 Анжи 0 0
4 Арсенал Тула 0 0
5 ЦСКА Москва 0 0
6 Динамо Москва 0 0
7 Краснодар 0 0
8 Локомотив Москва 0 0
9 Ростов 0 0
10 Рубин 0 0
11 СКА Хабаровск 0 0
12 Спартак Москва 0 0
13 Тосно 0 0
14 Уфа 0 0
15 Урал 0 0
16 Зенит Санкт-Петербург 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов