Погребняк: "Мое нынешнее положение в "Динамо" меня не устраивает"

Нападающий "Динамо" Павел Погребняк заявил, что он готов бороться за место в составе.

"У меня еще год контракта, будем работать. Если вы думаете, что мое нынешнее положение в "Динамо" меня устраивает, то вы заблуждаетесь. Я буду доказывать это здесь. А когда я выйду на поле, это нужно переадресовать тренеру", - приводят слова Погребняка российские СМИ.

В прошлом сезоне 33-летний Погребняк провел за "Динамо" 8 матчей и не забил ни одного гола. "Бело-голубые" неоднократно пытались избавиться от форварда, который получает два миллиона евро в год, но так и не сумели найти ему новый клуб.

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