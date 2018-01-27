Погребняк может перейти в "Ростов"

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Погребняк может перейти в "Ростов"

"Ростов" включился в борьбу за бывшего нападающего московского "Динамо" Павла Погребняка, сообщают российские СМИ.

Донской клуб готов составить конкуренцию "Тосно", который также заинтересован в подписании 34-летнего форварда.

Напомним, что Погребняк является свободным агентом, поэтому может достаться "Ростову" совершенно бесплатно.

Не пропустите: Гендиректор "Тосно": "Можем начать переговоры с Погребняком". | http://soccernews.ru

комментарии
Владимир

что там скамейка без заноз? хотя дерево для дерева.

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