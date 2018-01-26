Погребняк может перейти в "Тосно"

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Погребняк может перейти в "Тосно"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко не исключил возможность приобретения нападающего Павла Погребняка.

 "Мы закрыли все необходимые позиции. Единственная сложность – мы остались без двух наших лучших нападающих (Антон Заболотный ушел в "Зенит", Евгений Марков – в "Динамо"). Рассматривает ли наш клуб на эту позицию Павла Погребняка? "Тосно" ищет нападающих", - приводят слова Матюшенко российские СМИ.

Напомним, что последним клубом 34-летнего Погребняка было "Динамо", которое вчера разорвало с ним контракт в одностороннем порядке.

Не пропустите: "Динамо" подтвердило разрыв контракта с Погребняком. | http://soccernews.ru

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