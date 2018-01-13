Погребняк может продолжить карьеру в Казахстане

Теги динамо москвакайратпавел погребняк

Погребняк может продолжить карьеру в Казахстане

Форвард московского "Динамо" Павел Погребняк может продолжить карьеру в Казахстане, сообщает местная пресса.

Интерес к 34-летнему нападающему проявляет "Кайрат", в составе которого выступает другой известный россиянин Андрей Аршавин.

Стоит отметить, что "Динамо" хочет избавиться от Погребняка и готово расторгнуть с ним контракт. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Непростой выезд для команды Венгера: "Борнмут" против "Арсенала"

Непростой выезд для команды Венгера: "Борнмут" против "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Астана 22 53
2 Кайрат 22 46
3 Иртыш 22 41
4 Окжетпес 22 37
5 Ордабасы 22 33
6 Актобе 22 28
7 Тобол 22 28
8 Атырау 22 28
9 Жетысу 22 23
10 Шахтер Караганда 22 21
11 Тараз 22 19
12 Акжайик 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов