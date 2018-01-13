Форвард московского "Динамо" Павел Погребняк может продолжить карьеру в Казахстане, сообщает местная пресса.

Интерес к 34-летнему нападающему проявляет "Кайрат", в составе которого выступает другой известный россиянин Андрей Аршавин.

Стоит отметить, что "Динамо" хочет избавиться от Погребняка и готово расторгнуть с ним контракт. | http://soccernews.ru