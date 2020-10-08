Погребняк может продолжить карьеру в клубе ФНЛ

Нападающий Павел Погребняк заинтересовал московское "Торпедо", утверждает "РБ-Спорт".

По информации источника, 36-летний футболист может заключить контракт со столичным клубом до закрытия трансферного окна.

Возможное подписание опытного форварда связано с новой задачей "Торпедо" на сезон - борьба за выход в РПЛ.

Погребняк летом покинул "Урал" и сейчас является свободным агентом.

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