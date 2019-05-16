Погребняк: "Мы из матчей Лиги чемпионов сделали выводы и боролись до конца как могли"

Теги уралпавел погребнякарсенал тула

Погребняк: "Мы из матчей Лиги чемпионов сделали выводы и боролись до конца как могли"

Нападающий "Урала" Павел Погребняк рассказал, что думает об ответном матче полуфинала Кубка России с "Арсеналом" (2:2).

"Благодаря VAR матч держал в напряжении до последней минуты. У меня, как и у других игроков, уже на 50-й минуте был перед глазами полуфинал Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Барселона" (4:0).

Мы в течение игры подбадривали друг друга и делали все возможное, чтобы не повторилось то, что случилось в той встрече на "Энфилде".

Можно сказать, что мы из матчей Лиги чемпионов сделали выводы и боролись до конца как могли. За это благодарен всем ребятам", - сказал Погребняк.

Таким образом, по сумме двух матчей в финал турнира прошел "Урал".

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