Погребняк назвал фаворита в матче Англия - Бельгия

Известный форвард Павел Погребняк, ныне находящийся без клуба, назвал фаворита в матче заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира между сборными Англии и Бельгии.

"Бельгия - одна из команд-фавориток Чемпионата Мира. Им будет противостоять команда во главе с самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований в футболе Харри Кейном. Понятно, что обе команды забили много голов, но обе сборные еще не встречались с соперниками высокого уровня.

Бельгия для меня также и фаворит этого матча. То, что эти команды досрочно вышли в 1/8 финала турнира, тоже скажется на игре и забитых голах. И может этот матч не будет результативным, как мы увидели и позавчера, когда Португалия мучилась, и Испания была близка к тому, чтобы вылететь. Думаю, будет забито гол-два", - цитирует 34-летнего нападающего sport24.ru.

Напомним, Алдервейрелд поделился ожиданиями от матча с Англией. | soccernews.ru