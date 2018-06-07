Погребняк назвал позором происходящее с "Тосно"



Нападающий "Тосно" Павел Погребняк заявил, что он и его партнеры по команде подали заявления в прокуратуру из-за невыплаты зарплаты.

"Заявление в прокуратуру – один из способов повлиять на руководство клуба, на главного руководителя, попытка не пытка. Насколько мне известно, уже начались какие-то движения со стороны клуба.

Так не должно быть, команда выиграла Кубок России и снимается с соревнований – это позор", – приводят слова Погребняка российские СМИ.

Напомним, что "Тосно" выиграл Кубок России и вылетел из Премьер-лиги. После этого клуб не получил лицензию для выступления в ФНЛ и может прекратить существование.

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