Погребняк назвал позором происходящее с "Тосно"

Теги тоснопавел погребняк

Погребняк назвал позором происходящее с "Тосно"
Нападающий "Тосно" Павел Погребняк заявил, что он и его партнеры по команде подали заявления в прокуратуру из-за невыплаты зарплаты.

"Заявление в прокуратуру – один из способов повлиять на руководство клуба, на главного руководителя, попытка не пытка. Насколько мне известно, уже начались какие-то движения со стороны клуба.

Так не должно быть, команда выиграла Кубок России и снимается с соревнований – это позор", – приводят слова Погребняка российские СМИ.

Напомним, что "Тосно" выиграл Кубок России и вылетел из Премьер-лиги. После этого клуб не получил лицензию для выступления в ФНЛ и может прекратить существование.

Не пропустите: Tuttosport прогнозирует рост трансферной стоимости Головина после Чемпионата Мира вдвое. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов