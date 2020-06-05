Погребняк назвал руководство "Локомотива" вредителями

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Погребняк назвал руководство "Локомотива" вредителями

Нападающий "Урала" Павел Погребняк подверг критике руководство московского "Локомотива" за решение расстаться с тренером Юрием Сёминым.

"Оставить команду без тренера, который сначала создал её, а потом и возродил, могут только вредители. Лично для меня "Локомотив" без Сёмина не представляет никакого интереса", - сказал Погребняк.

Напомним, что "Локомотив" не продлил контракт с 73-летним Сёминым, который является самым успешным тренером в истории клуба.

Новым наставником "железнодорожников" стал серб Марко Николич, с которым заключили контракт по схеме "2+2".

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