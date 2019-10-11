Погребняк назвал самое обидное поражение в карьере

Нападающий "Урала" Павел Погребняк рассказал, какое поражение он считает самым обидным в своей карьере.

"Самое обидное моё поражение было в финале Кубка России от "Локомотива". Я понимал, что, возможно, это шанс завоевать мой последний трофей в карьере. А на Чемпионате Европы 2012 года, конечно, было обидно. Народ на нас обозлился по делу. Мы понимали, что надо было выходить из группы, тем более после победы 4:1 в первом туре. Но впереди была большая часть карьеры, поэтому не могу назвать это поражение самым обидным", - сказал Погребняк.

35-летний футболист упомянул финальный матч Кубка России сезона 2018/19, в котором "Локомотив" победил "Урал" со счётом 1:0 благодаря голу Дмитрия Баринова.

Погребняк в том поединке провёл на поле все 90 минут и получил жёлтую карточку.

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