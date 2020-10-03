Погребняк назвал "Зенит" иконой российского футбола
Экс-форвард "Спартака" и "Зенита" Павел Погребняк поделился ожиданиями от очного матча между московской и питерской командами.
Напомним, что игра 10-го тура РПЛ состоится сегодня на "Открытие Арене" в 19:00 по московскому времени.
"Встречаются два лидера, думаю, будет красивый, результативный, обоюдоострый футбол. Считаю фаворитом команду Сергея Семака, по игре она выглядит предпочтительнее. "Спартак", конечно, заслуживает уважения, команда несколько игр уже не пропускает, идёт вровень с "Зенитом" - иконой нашего футбола. Не готов философствовать на тему, у кого какие плюсы, просто матч должен получиться что надо, и, надеюсь, обойдётся без эксцессов", - сказал Погребняк.
36-летний нападающий является воспитанником "Спартака", в структуре "красно-белых" он числился с 1990 по 2005 год. За "Зенит" выступал с 2007 по 2009 год.
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