Погребняк не исключил, что летом завершит карьеру

Фото твиттер "Урала"

Бывший нападающий "Урала" Павел Погребняк сделал заявление о своём будущем.

Накануне екатеринбургский клуб объявил о своём решении не продлевать контракт с 37-летним футболистом.

"Контракт с "Уралом" закончился, да. Не исключаю, что завершу свою футбольную карьеру. Рассматриваю такой вариант. Есть ли предложения от других клубов? Дело не в этом. Мне нужно всё понять для себя", - сказал Погребняк.

Форвард выступал за "Урал" с августа 2018 года, сыграл 52 матча, забил 12 голов и сделал 2 ассиста.

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