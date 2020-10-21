Погребняк оценил вероятность завершения карьеры после этого сезона

Форвард "Урала" Павел Погребняк не исключает, что может завершить карьеру после этого сезона.

"Я не спешил с решением о завершении карьеры, продолжал тренироваться и поддерживать форму. Я чувствую, что меня еще есть силы, азарт и желание. Думаю, что я способен помочь команде на этом этапе.

Мне еще не надоело, хочу играть. Когда был в отпуске, играл с друзьями в футбол почти каждый день. Наверное, сейчас я на 80 процентов могу сказать, что текущий сезон станет для меня последним в качестве футболиста", - заявил Погребняк.

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