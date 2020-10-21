Погребняк оценил вероятность завершения карьеры после этого сезона

Теги уралпавел погребняк

Погребняк оценил вероятность завершения карьеры после этого сезона

Форвард "Урала" Павел Погребняк не исключает, что может завершить карьеру после этого сезона.

"Я не спешил с решением о завершении карьеры, продолжал тренироваться и поддерживать форму. Я чувствую, что меня еще есть силы, азарт и желание. Думаю, что я способен помочь команде на этом этапе.

Мне еще не надоело, хочу играть. Когда был в отпуске, играл с друзьями в футбол почти каждый день. Наверное, сейчас я на 80 процентов могу сказать, что текущий сезон станет для меня последним в качестве футболиста", - заявил Погребняк.

Читайте также: Погребняк с юмором отреагировал на возвращение в "Урал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду показал свой новый имидж

Роналду показал свой новый имидж

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов