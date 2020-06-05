Погребняк ответил Алиеву, который считает коронавирус фейком

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Погребняк ответил Алиеву, который считает коронавирус фейком

Нападающий "Урала" Павел Погребняк рассказал о своём отношении к словам бывшего украинского футболиста Александра Алиева о том, что коронавирус - это фейк.

"Не дай ему Бог попасть туда, откуда я выбрался. А тем, кто думает также, предложил бы несколько минут погулять по больничным палатам, где врачи борются за жизнь находящихся у последней черты людей, многие из которых до того были в числе таких вот умников", - сказал Погребняк.

Сам российский форвард уже вылечился от инфекции. Помимо игрока COVID-19 заразились практически все члены его семьи.

В результате осложнений на фоне болезни у Погребняка диагностировали двустороннюю пневмонию.

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