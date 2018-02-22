Погребняк перешел в "Тосно"

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Погребняк перешел в "Тосно"

Известный российский нападающий Павел Погребняк стал игроком "Тосно", сообщает официальный сайт клуба.

Клуб из Ленинградской области подписал с футболистом контракт до конца нынешнего сезона.

34-летний Погребняк ранее играл за "Спартак", "Балтику", "Химки", "Шинник", "Томь", "Зенит", "Штутгарт", "Фулхэм", "Рединг" и "Динамо". За сборную России сыграл 33 матча и забил 8 голов.

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