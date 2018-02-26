Погребняк подал иск против "Динамо"

Форвард "Тосно" Павел Погребняк подал иск против московского "Динамо", который в одностороннем порядке расторг с ним контракт.

34-летний футболист обратился в Палату по разрешению споров РФС. Юристы экс-игрока сборной России надеются, что на рассмотрение дела уйдёт не более двух недель.

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