Погребняк: "Подам жалобу на "Динамо" в палату по разрешению споров"

Теги динамо москвапавел погребняк

Погребняк: "Подам жалобу на "Динамо" в палату по разрешению споров"

Экс-нападающий "Динамо" Павел Погребняк заявил, что он собирается оспорить расторжение контракта с клубом.

"После достаточно длительных переговоров с представителями футбольного клуба "Динамо", его руководством приятно решение расторгнуть контракт со мной в одностороннем порядке. В связи с этим мы приняли решение добиваться справедливости в палате по разрешению споров", – приводят слова Погребняка российские СМИ.

Напомним, что "Динамо" расторгло соглашение с 34-летним форвардом в одностороннем порядке.

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