Погребняк покидает "Динамо"



Нападающий "Динамо" Павел Погребняк уйдет из клуба, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, "бело-голубые" досрочно разорвали контракт с футболистом в одностороннем порядке.

Ранее "Динамо" обвиняло форварда в нарушении трудовой дисциплины.

В этом сезоне 34-летний Погребняк провел всего 1 матч.

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