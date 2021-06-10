Погребняк покинул "Урал"

Фото: инстаграм "Урала"/Автор неизвестен

Как сообщает сайт "Урала", клуб не стал продлевать срок истекшего контракта форварда Павла Погребняка.

"Благодарим Павла за игру и голы в составе "Урала"! Отметим, что он очень профессионально относился к тренировкам и играм, что помогало нашей команде добиваться результата", – говорится в сообщении екатеринбуржцев.

Погребняк провел 52 матча за "Урал" и забил в них 12 голов.

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