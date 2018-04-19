Погребняк получил серьезное повреждение

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко сообщил о травме Павла Погребняка.

"Буквально только что Павел закончил медобследование, клубный врач подтвердил мне, что по результатам МРТ у Погребняка совершенно точно диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. К сожалению по словам нашего врача придется делать операцию и футболисту придется пропустить остаток сезона. Есть небольшая надежда, что можно будет обойтись без оперативного вмешательства, но шансы на это минимальны" - приводят слова Матюшенко российские СМИ.

Отметим, что Погребняк травмировался в матче 1/2 финала Кубка России против "Спартака".

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