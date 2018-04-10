Погребняк получит от "Динамо" кругленькую сумму

Стал известен размер компенсации, которую московское "Динамо" должно выплатить нападающему "Тосно" Павлу Погребняку.

Как сообщают российские СМИ, речь идёт о 750 тысячах евро. При этом сам футболист требовал у "бело-голубых" на 100 тысяч больше.

Напомним, что палата по разрешению споров РФС признала незаконным расторжение контракта с Погребняком и обязала компенсировать форварду полугодовую зарплату. | http://soccernews.ru