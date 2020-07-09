Погребняк помог "Уралу" обыграть "Динамо" в РПЛ

"Урал" обыграл "Динамо" (2:1) в матче 27-го тура РПЛ.

В составе победителей голами отметился Отман Эль-Кабир и Павел Погребняк.

"Урал" - "Динамо" - 2:1 (1:1)

Голы: Эль-Кабир, 22 - 1:0, Емельянов, 31 (в свои ворота) - 1:1, Погребняк, 90+2 - 2:1.

"Урал": Годзюр, Герасимов, Кулаков, Емельянов, Бумаль (Бавин, 79), Егорычев (Панюков, 74), Калинин, Эль-Кабир, Аугустыняк, Бикфалви (Погребняк, 79), Кухарчик (Ефремов, 66).

"Динамо": Шунин, Нойштедтер, Шуньич, Ордец, Скопинцев, Юсупов (Хильемарк, 58), Соснин (Морозов, 46), Жоаузинью (Карапузов, 46), Игбун, Комличенко (Данилин, 67), Филипп (Панченко, 77).

"Урал" с 35 баллами занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" с 32 баллами расположился на 9 строчке.

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