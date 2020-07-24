Погребняк попрощался с "Уралом"

Нападающий Павел Погребняк опубликовал в инстаграме пост, посвящённый своему уходу из "Урала".

"Я буду искренне скучать по всем тем эмоциям, которые мне выпала честь испытать во время выступлений за "Урал". Спасибо, Екатеринбург!" - написал футболист.

Напомним, что 36-летний форвард покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

Погребняк выступал за "Урал" с лета 2018 года, сыграл 33 матча и забил 8 голов.

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