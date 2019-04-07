Погребняк повторил российский рекорд, принадлежащий Гогниеву

Нападающий "Урала" Павел Погребняк отметился голом в матче 22-го тура чемпионата России с "Енисеем" (3:2).

Благодаря этому форвард отличился за седьмой российский клуб, повторив рекорд Спартака Гогниева.

Ранее 35-летний Погребняк забивал за "Спартак", "Шинник", "Томь", "Зенит", "Динамо" и "Тосно".

На счету Гогниева голы за "Динамо", ЦСКА, "Ротор", "Аланию", "Сатурн", "Ростов" и "Урал".

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