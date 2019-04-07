Погребняк повторил российский рекорд, принадлежащий Гогниеву
Нападающий "Урала" Павел Погребняк отметился голом в матче 22-го тура чемпионата России с "Енисеем" (3:2).
Благодаря этому форвард отличился за седьмой российский клуб, повторив рекорд Спартака Гогниева.
Ранее 35-летний Погребняк забивал за "Спартак", "Шинник", "Томь", "Зенит", "Динамо" и "Тосно".
На счету Гогниева голы за "Динамо", ЦСКА, "Ротор", "Аланию", "Сатурн", "Ростов" и "Урал".
Не пропустите: "Урал" установил антирекорд РПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Шахтер" выбил киевское "Динамо" из Кубка Украины
-
"Витесс" Слуцкого расписал результативную ничью с ПСВ
-
Погребняк повторил российский рекорд, принадлежащий Гогниеву
-
"Севилья" одержала победу над "Вальядолидом" в Примере
-
"Урал" установил антирекорд РПЛ
-
"Ливерпуль" вступил в борьбу за Левандовски
-
"Хоффенхайм" разгромил "Аугсбург" благодаря хет-трику Бельфодиля
-
"Рубин" не сумел обыграть "Арсенал" в матче РПЛ
-
"Лилль" потерял очки в матче с "Реймсом"
-
"Арсенал" проиграл "Эвертону" в матче АПЛ
-
Жезус: "Манчестер Сити" намерен выиграть четыре трофея"
-
Гвардиола: "Победы "Ливерпуля" не влияют на игроков "Манчестер Сити"
-
ПСЖ рассматривает трех кандидатов на усиление центра полузащиты
-
"Хетафе" обыграл "Атлетик" и остался в зоне Лиги Чемпионов (видеообзор матча)
-
Стала известна зарплата форварда "Спартака" Роши в "Крузейро"
-
СМИ выяснили, что сказал Селихов Кононову после замены в матче с ЦСКА
-
Клопп: "О Хендерсоне можно написать книгу на 500 страниц"
-
2
Диего Коста отрицает обвинения в адрес матери арбитр в поединке с "Барселоной"
-
2
Бензема не покинет "Реал" по окончании сезона
-
1
"Урал" в феерическом матче обыграл "Енисей"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|44
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|22
|32
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Рубин
|22
|30
|9
|Оренбург
|21
|29
|10
|Ахмат
|21
|27
|11
|Урал
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Крылья Советов
|22
|24
|14
|Уфа
|22
|20
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|22
|12