Погребняк превзошёл результат Роналду в челлендже по скручиваниям

Нападающий "Урала" Павел Погребняк принял участие в челлендже, который запустил форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Испытание заключается в том, чтобы из положения лёжа на спине попытаться достать руками до поднятых ног максимальное количество раз за 45 секунд.

Рекорд португальца - 142 раза. Однако россиянин сумел превзойти своего звёздного коллегу - он сделал на одно скручивание больше.

Павел Погребняк сделал 143 (!) повторения в челендже от @Cristiano pic.twitter.com/AF1KR2yTWP — ФК Урал (@FCURAL) April 16, 2020

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