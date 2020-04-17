Погребняк превзошёл результат Роналду в челлендже по скручиваниям

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Погребняк превзошёл результат Роналду в челлендже по скручиваниям

Нападающий "Урала" Павел Погребняк принял участие в челлендже, который запустил форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Испытание заключается в том, чтобы из положения лёжа на спине попытаться достать руками до поднятых ног максимальное количество раз за 45 секунд.

Рекорд португальца - 142 раза. Однако россиянин сумел превзойти своего звёздного коллегу - он сделал на одно скручивание больше.

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