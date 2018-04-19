Погребняк прокомментировал свою травму

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Погребняк прокомментировал свою травму

Форвард "Тосно" Павел Погребняк дал комментарии по поводу своего повреждения.

"К сожалению, все довольно серьезно. Скорее всего, придется делать операцию. Надеюсь, в ближайшие дни она будет проведена. Сроки восстановления? Пока не могу сказать… В этом сезоне, получается, уже не выйду на поле… Обидно. Мыслей о завершении карьеры нет. Еще поиграем" - приводят слова Погребняка российские СМИ.

Напомним, что у футболиста был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. | http://soccernews.ru

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