Погребняк прокомментировал свою выписку из больницы, где он находился с коронавирусом

Форвард "Урала" Павел Погребняк высказался по поводу своей выписки из больницы. Футболист переболел коронавиурсом.

"Свой двухнедельный срок я "отмотал". Можно сказать, "дембельнулся" вчера. Чувствую себя хорошо. Конечно, надо уделять время своему здоровью, поскольку пневмония - серьезное заболевание, с которым я никогда не сталкивался.

Сегодня делаю повторное КТ, сдаю кровь на антитела - и уже будет видно, что делать в дальнейшем. Медицинский штаб "Урала" определит, когда меня можно будет подвести в общую группу. Да, условия были не самые шикарные, но понять можно: больных сейчас много, и нагрузка на больницы большая. Хотел бы сказать огромное спасибо всем медработникам, которые мне помогали и следили за моим здоровьем!

К сезону подготовиться успею, в моем возрасте одной тренировки в день достаточно. Так что время на подготовку будет. Что касается семьи, то все в порядке. У детей болезнь прошла в легкой форме. Жена тоже выздоровела. Сейчас они сдали повторный тест на COVID-19 и ждут отрицательного результата, чтобы получить необходимые документы, разрешающие выходить на улицу", - цитирует Погребняка Sport24.

Напомним, в 22 мая вся семья футболиста заразилась коронавирусом. Погребняк был госпитализирован с двусторонней пневмонией, а Мария и трое детей лечились дома.

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