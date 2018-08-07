Погребняк прокомментировал заключение мирового соглашения с "Динамо"

Бывший форвард московского "Динамо" Павел Погребняк объяснил, как получилось заключить с клубом мировое соглашение.

"В "Динамо" появились люди, с которыми можно вести дела и договариваться. В итоге мы пришли к мировому заключению, как и написано на сайте" - сказал Погребняк.

Скорее всего, футболист намекает на смену генерального директора "Динамо". Ранее этот пост занимал Евгений Муравьев, а сейчас Сергей Федоров. | http://soccernews.ru