Погребняк: "Ради выхода в финал Кубка России готовы играть хоть 3 часа"

Теги кубок россиипавел погребняктосноспартак москва

Погребняк: "Ради выхода в финал Кубка России готовы играть хоть 3 часа"Нападающий "Тосно" Павел Погребняк пообщался с журналистами перед сегодняшним матчем полуфинала Кубка России со "Спартаком".

По словам футболиста, его команда серьезно настраивается на бой с российским грандом.

"Спартак" - одна из сильнейших команд, с отличным подбором игроков, но мы готовы играть хоть 90, хоть 120 минут. Если в чемпионате нас где-то ничьи и не устраивали, то здесь это вполне возможно, мы готовы провести на поле и три часа, но выйти в финал. Плюс такая возможность сыграть на переполненном стадионе "Открытие арены". Отличный красивый стадион, таких игр у нас в чемпионате раз-два и обчёлся.

Зная Массимо Карреру и разговаривая с футболистами «Спартака», скажу, что он сильнейший мотиватор в нашем чемпионате. Поверьте, игру с "Уралом" никто и не вспомнит, футболисты выйдут заряженными на победу, не думаю, что прошедший результат как-то скажется на игре. Тем более у них все шансы сосредоточиться на Кубке, потому что в чемпионате им будет тяжело догнать "Локомотив", - сказал он.  | http://soccernews.ru

 

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