Погребняк рассказал о несостоявшемся переходе в "Баварию"

Нападающий "Урала" Павел Погребняк заявил, что мог перейти в "Баварию" в период выступлений за "Зенит".

"У многих наших футболистов были предложения из европейских топ-клубов. Меня тоже звали. если отбросить все слухи, то реальный интерес был только от "Баварии".

Тогда у меня был контракт с "Зенитом", речь шла о продлении договора. Это уже потом я узнал, что меня не отпустили. Хотя я сам хотел. Я не могу утверждать, что не отпустил именно "Зенит", но сам факт – разговоры были", – сказал Погребняк в интервью Евгению Савину.



Напомним, форвард выступал за питерский клуб с 2007 по 2009 год, где за 58 матчей забил 22 гола. Болельщикам "Зенита" особенно запомнились его голы в ворота "Баварии" в 1/2 финала Кубка УЕФА 2008 года, которые помогли команде выйти в финал турнира.



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