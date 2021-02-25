Погребняк рассказал о несостоявшемся переходе в "Баварию"

Теги павел погребнякбавария мюнхензенит санкт-петербург

Погребняк рассказал о несостоявшемся переходе в "Баварию"Нападающий "Урала" Павел Погребняк заявил, что мог перейти в "Баварию" в период выступлений за "Зенит".

"У многих наших футболистов были предложения из европейских топ-клубов. Меня тоже звали. если отбросить все слухи, то реальный интерес был только от "Баварии". 
Тогда у меня был контракт с "Зенитом", речь шла о продлении договора. Это уже потом я узнал, что меня не отпустили. Хотя я сам хотел. Я не могу утверждать, что не отпустил именно "Зенит", но сам факт – разговоры были", – сказал Погребняк в интервью Евгению Савину.

Напомним, форвард выступал за питерский клуб с 2007 по 2009 год, где за 58 матчей забил 22 гола. Болельщикам "Зенита" особенно запомнились его голы в ворота "Баварии" в 1/2 финала Кубка УЕФА 2008 года, которые помогли команде выйти в финал турнира.

Читать также: Павел Погребняк может продолжить играть за "Урал" до 40 лет | http://soccernews.ru
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