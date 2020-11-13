Погребняк рассказал о своём отношении к "Спартаку" и "Зениту"

Нападающий "Урала" Павел Погребняк ответил на вопрос, как он относится к московскому "Спартаку" и питерскому "Зениту".

Напомним, что футболист с 1990 по 2002 год воспитывался в академии "красно-белых", а затем до 2005 года числился в основной команде. За "сине-бело-голубых" он выступал с 2007 по 2009 год.

"У меня к "Спартаку" ровное отношение. Вот сейчас лечу с болельщиками "Спартака" в Москву и, как видите, всё хорошо! "Зенит"? Очень дорожу тем временем, хочу выразить огромную благодарность за поддержку питерским болельщикам. "Зенит" навсегда останется в моём сердце", - сказал Погребняк.

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