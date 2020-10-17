Погребняк с юмором отреагировал на возвращение в "Урал"

Нападающий Павел Погребняк поделился эмоциями после подписания нового контракта с "Уралом".

36-летний футболист выступал за екатеринбургский клуб с 2018 по 2020 год, сыграл 33 матча и забил 8 голов. В июле он ушёл из команды, но спустя три месяца вернулся.

"Кого я обманываю? Как же я без вас?! До встречи на "Екатеринбург Арене", - сказал Погребняк в ролике, опубликованном в официальном твиттере "Урала".

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