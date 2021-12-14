Погребняк считает, что "Зенит" может выиграть Лигу Европы

Фото инстаграм Павла Погребняка

Бывший форвард питерского "Зенита" Павел Погребняк отреагировал на итоги жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы.

Напомним, что "сине-бело-голубым" достался испанский "Бетис".

"Если брать по аналогии 2008-й год, когда мы тоже попали на испанскую команду, был сильнейший жребий на тот момент, также начинали в Санкт-Петербурге, как и тогда, то почему бы не повторить тот успех? Тогда тоже никто не верил, что мы сможем пройти мощный "Вильярреал", почему бы "Зениту" это не попробовать?

"Зенит" совершил дорогие покупки, Клаудиньо вообще номер один, отлично себя зарекомендовывает. Есть лидеры, поэтому я думаю, что шансы хорошие, 50 на 50", - сказал Погребняк.

"Зенит" и "Бетис" проведут свои матчи 17 и 24 февраля.

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