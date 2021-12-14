Погребняк считает, что "Зенит" может выиграть Лигу Европы
Фото инстаграм Павла Погребняка
Бывший форвард питерского "Зенита" Павел Погребняк отреагировал на итоги жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы.
Напомним, что "сине-бело-голубым" достался испанский "Бетис".
"Если брать по аналогии 2008-й год, когда мы тоже попали на испанскую команду, был сильнейший жребий на тот момент, также начинали в Санкт-Петербурге, как и тогда, то почему бы не повторить тот успех? Тогда тоже никто не верил, что мы сможем пройти мощный "Вильярреал", почему бы "Зениту" это не попробовать?
"Зенит" совершил дорогие покупки, Клаудиньо вообще номер один, отлично себя зарекомендовывает. Есть лидеры, поэтому я думаю, что шансы хорошие, 50 на 50", - сказал Погребняк.
"Зенит" и "Бетис" проведут свои матчи 17 и 24 февраля.
Не пропустите: Семак высказался о попадании на "Бетис" в 1/16 Лиги Европы. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
38-летний Жирков готов завершить карьеру, но при одном условии
-
"Ахмат" объявил об уходе Яя Туре
-
Главные новости дня: 13 декабря
-
Победа "Реала" в дерби, неудача "Барселоны", разгром от "Бетиса": результаты 17-го тура Ла Лиги
-
Феерии "Интера" и "Фиорентины", потери "Милана" и "Ювентуса": результаты 17-го тура Серии А
Лента новостей
-
В "Ференцвароше" отреагировали на слухи о назначении Черчесова
-
СМИ: лидеры "Спартака" не поддержали Виторию
-
Официально: матч "Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед" перенесён из-за коронавируса
-
38-летний Жирков готов завершить карьеру, но при одном условии
-
Отец Френки де Йонга высказался о будущем сына в "Барселоне"
-
Погребняк считает, что "Зенит" может выиграть Лигу Европы
-
В Аргентине открыли 69-метровую фреску с изображением Месси
-
Гендиректор "Спартака" прокомментировал будущее Руя Витории в клубе
-
АПЛ объявила о рекордном количестве заболевших коронавирусом за неделю
-
"Ахмат" объявил об уходе Яя Туре
-
Адейеми рассказал о своём отношении к интересу "Барселоны"
-
"Ювентус" теряет Дибалу
-
Президент "Сочи" связал уход Кокорина в "Спартак" с деньгами
-
Главные новости дня: 13 декабря
-
"Бавария" нацелилась на одного из лидеров дортмундской "Боруссии"
-
Президент "Барселоны" встретился с агентом Холанда и Погба
-
Победа "Реала" в дерби, неудача "Барселоны", разгром от "Бетиса": результаты 17-го тура Ла Лиги
-
Ла Лига заключила "историческую" сделку почти на 5 миллиардов евро
-
Феерии "Интера" и "Фиорентины", потери "Милана" и "Ювентуса": результаты 17-го тура Серии А
-
"Рома" Моуринью обыграла одного из аутсайдеров чемпионата Италии
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0