Погребняк сделал прогноз на матч Россия - Хорватия

Известный форвард Павел Погребняк, ныне являющийся свободным агентом, сделал прогноз на матч 1/4 финала Чемпионата Мира между сборными России и Хорватии.

"Аппетит приходит во время игры, и после Испании бояться кого-то уже не имеет смысла. Ребята показали, что умеют терпеть, выжимать максимум. Прогноз: дополнительного времени не избежать", - цитирует 34-летнего нападающего sport24.ru.

Напомним, Самедов назвал главный козырь сборной России. | soccernews.ru