Погребняк условно дисквалифицирован

Комитет по этике Российского футбольного союза заявил, что игрока "Урала" Павла Погребняка необходимо наказать за его слова в сторону темнокожих футболистов. Об этом информирует "Чемпионат".

По данным источника, нападающего условно дисквалифицировали до конца сезона. Кроме того, 35-летнему россиянину необходимо будет выплатить штраф в 250 тысяч рублей.



Напомним, футболист сказал, что "смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России". Это высказывание касается бразильского нападающего "Краснодара" Ари.

Ари в нынешнем сезоне участвовал в 12 матчах за "быков" забив 7 голов и сделав 4 ассиста. Погребняк выступал в 3 матчах за "Урал" не отметившись результативными действиями.

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