Погребняк: "В полуфинале Кубка России хотел бы сыграть со "Спартаком"

Теги тоснопавел погребнякспартак москвалуч-энергия

Погребняк: "В полуфинале Кубка России хотел бы сыграть со "Спартаком"

Нападающий "Тосно" Павел Погребняк прокомментировал победу своей команды над "Лучом-Энергией" (2:1) в 1/4 финала Кубка России.

"Задача перед нами стояла выйти в полуфинал. С чем мы себя и поздравляем. Мы очень хотели сыграть, и с таким настроем обидно было бы пропускать игру. Мы готовились все сборы, чтобы достойно выступить сегодня.

Беда многих команд - при счете 2:0, имея комфортное преимущество, немножко отойти к своим воротам, пропустить гол и получить валидольную концовку. Так и произошло сегодня. Ну это нормально, это по-нашему. Если учесть, что я очень долгое время не забивал, — хотелось отличиться. Приятно, что гол ещё оказался и решающим.

Как однажды сказал Моуринью: "Доходя до четвертьфинала, я уже думаю о финале". Именно с таким настроем мы и выходили сегодня. "Спартак" или "Крылья Советов" в полуфинале? Если будем играть на "Петровском", то "Спартак"!" - приводит слова Погребняка официальный сайт клуба.

Напомним, что 34-летний Погребняк в начале своей карьеры выступал за "Спартак".

Не пропустите: Погребняк забил гол в первом же официальном матче за "Тосно". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Отомстят ли "пушкари"? "Арсенал" снова сразиться с "Манчестер Сити"

Отомстят ли "пушкари"? "Арсенал" снова сразиться с "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов