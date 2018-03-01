Погребняк: "В полуфинале Кубка России хотел бы сыграть со "Спартаком"

Нападающий "Тосно" Павел Погребняк прокомментировал победу своей команды над "Лучом-Энергией" (2:1) в 1/4 финала Кубка России.

"Задача перед нами стояла выйти в полуфинал. С чем мы себя и поздравляем. Мы очень хотели сыграть, и с таким настроем обидно было бы пропускать игру. Мы готовились все сборы, чтобы достойно выступить сегодня.

Беда многих команд - при счете 2:0, имея комфортное преимущество, немножко отойти к своим воротам, пропустить гол и получить валидольную концовку. Так и произошло сегодня. Ну это нормально, это по-нашему. Если учесть, что я очень долгое время не забивал, — хотелось отличиться. Приятно, что гол ещё оказался и решающим.

Как однажды сказал Моуринью: "Доходя до четвертьфинала, я уже думаю о финале". Именно с таким настроем мы и выходили сегодня. "Спартак" или "Крылья Советов" в полуфинале? Если будем играть на "Петровском", то "Спартак"!" - приводит слова Погребняка официальный сайт клуба.

Напомним, что 34-летний Погребняк в начале своей карьеры выступал за "Спартак".

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