Погребняк вернулся к полноценным тренировкам с "Уралом"
Пресс-служба "Урала" в твиттере сообщила, что нападающий Павел Погребняк приступил к полноценным тренировкам с командой.
Напомним, футболист ранее переболел коронавирусом.
Павел Погребняк передает всем привет с тренировки. Сегодня он приступил к полноценной работе с командой! pic.twitter.com/207FqgFJfu— ФК Урал (@FCURAL) June 22, 2020
В текущем сезоне Погребняк провел 14 матчей за команду, отметившись 4 голами. 24 июня клуб сыграет с "Шинником" в рамках 1/4 финала Кубка России
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|Команда
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|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
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|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
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|23
|15
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|22
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|23
|22