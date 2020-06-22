Погребняк вернулся к полноценным тренировкам с "Уралом"

Пресс-служба "Урала" в твиттере сообщила, что нападающий Павел Погребняк приступил к полноценным тренировкам с командой.

Напомним, футболист ранее переболел коронавирусом.

Павел Погребняк передает всем привет с тренировки. Сегодня он приступил к полноценной работе с командой! pic.twitter.com/207FqgFJfu — ФК Урал (@FCURAL) June 22, 2020

В текущем сезоне Погребняк провел 14 матчей за команду, отметившись 4 голами. 24 июня клуб сыграет с "Шинником" в рамках 1/4 финала Кубка России

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