Погребняк вернулся в "Урал"

"Урал" объявил о возвращении в команду нападающего Павла Погребняка.

Срок контракта 36-летнего игрока с клубом пока не сообщается. Футболист будет выступать по 9-м номером.

Напомним, Погребняк выступал за "Урал" с 2018 по 2020 год. За уральский клуб Погребняк провел 33 матча, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

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