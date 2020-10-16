Погребняк вернулся в "Урал"
"Урал" объявил о возвращении в команду нападающего Павла Погребняка.
Срок контракта 36-летнего игрока с клубом пока не сообщается. Футболист будет выступать по 9-м номером.
Напомним, Погребняк выступал за "Урал" с 2018 по 2020 год. За уральский клуб Погребняк провел 33 матча, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.
Не пропустите: Президент "Урала" подтвердил возвращение Погребняка| http://soccernews.ru
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