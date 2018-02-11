Погребняк: "Всем тренерам "Динамо" было запрещено ставить меня в состав, пока я не откажусь от своего контракта"

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Погребняк: "Всем тренерам "Динамо" было запрещено ставить меня в состав, пока я не откажусь от своего контракта"
Нападающий Павел Погребняк рассказал о том, как "Динамо" расторгло с ним контракт.

"Моя поездка на матч "Ювентус" – "Интер"? Никаких санкций, претензий и быть не могло. Все было абсолютно прозрачно: это был мой выходной, а в последних четырех матчах я выступал за дублирующий состав и к основе не привлекался, даже в запас. Все произошедшее – это спланированная кампания, направленная на дискредитацию моей репутации. Чтобы вы понимали: за свою карьеру я не пропустил ни одной тренировки. А здесь речь идет вообще об игре. В каждом интервью руководство "Динамо" намекает на то, что Погребняк получает слишком высокую зарплату и не играет. Но это версия для дилетантов – футболист не может сам себя выпускать на поле, это решает тренер, а после прихода в клуб Муравьева, похоже, всем тренерам было запрещено ставить меня в состав, пока я не откажусь от своего контракта.

Обращение в Палату по разрешению споров РФС состоится в ближайшее время. А Муравьев навсегда останется для меня нерукопожатным. С чего начался конфликт? С того, что Евгений Иванович определил для себя группу игроков, у которых якобы большие зарплаты. Но тут какая ситуация – он все время говорил: "Как так, Погребняк больше меня получает!" Его это коробило. Он сказал, мол, давайте-ка, ребят, уменьшите свои заработки, тогда будете в клубе. На это я ему в лицо четко сказал: "А вы бы, Евгений Иванович, как поступили бы, упали бы?" Он ответил: "Я бы нет". Я сказал, что в таком случае нам не о чем разговаривать. "Динамо" осталось мне должно довольно-таки большую сумму. И клуб выплатит все, что должен", - приводят слова Погребняка российские СМИ.

По некоторым данным клуб должен игроку порядка миллиона евро.

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