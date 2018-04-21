Погребняк выбыл на шесть-восемь месяцев

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Погребняк выбыл на шесть-восемь месяцев

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко озвучил сроки восстановления нападающего Павла Погребняка, получившего разрыв ахиллова сухожилия в полуфинальном матче Кубка России против "Спартака".

"Погребняк в Финляндии, вчера ему сделали операцию, она прошла успешно. Согласно прогнозу, восстановление займёт от шести до восьми месяцев. Всё будет зависеть от того, как он пройдёт реабилитацию" - сказал Матюшенко.

Отметим, что 34-летний Погребняк после перехода в "Тосно" забил 4 гола в 8 матчах.  

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