Погребняк высказался по поводу судейства в матче с ЦСКА

Нападающий "Урала" Павел Погребняк пообщался с журналистами после матча 18-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

"Всегда неприятно, когда твое удаление оставляет команду в меншенстве. Но хотел бы также отметить главного арбитра Алексея Сухого. Вернее его действия в том моменте с удалением. Я вел обычную силовую за мяч, возможно, за гранью фола. Я начал бурно возмущаться, потому, что арбитр показал карточку именно мне, хотя и соперник не играл "чисто".

Сухой, что примечательно, объяснил вторую желтую тем, что я кинул в него мяч. Но я же этого не делал! Я тридцать лет играю в футбол и никогда не делал такие вещи. Просто мне показалось,что судья очень хотел оставить "Урал" в меньшинстве и просто искал для этого повод.