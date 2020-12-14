Погребняк высказался по поводу судейства в матче с ЦСКА

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Погребняк высказался по поводу судейства в матче с ЦСКАНападающий "Урала" Павел Погребняк пообщался с журналистами после матча 18-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

"Всегда неприятно, когда твое удаление оставляет команду в меншенстве. Но хотел бы также отметить главного арбитра Алексея Сухого. Вернее его действия в том моменте с удалением. Я вел обычную силовую за мяч, возможно, за гранью фола. Я начал бурно возмущаться, потому, что арбитр показал карточку именно мне, хотя и соперник не играл "чисто".

Сухой, что примечательно, объяснил вторую желтую тем, что я кинул в него мяч. Но я же этого не делал! Я тридцать лет играю в футбол и никогда не делал такие вещи. Просто мне показалось,что судья очень хотел оставить "Урал" в меньшинстве и просто искал для этого повод.

Но это не помогло "армейцам" и я не буду удивлен, если арбитр ушел с поля не в лучшем настроении. Хотелось бы, чтобы компетентные органы вынесли оценку действиям этого судьи. Я безумно рад что команда смогла сравнять счет в концовке игры", – сказал Погребняк Sport24

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