Погребняк забил гол в первом же официальном матче за "Тосно"

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Погребняк забил гол в первом же официальном матче за "Тосно"

В матче 1/4 финала Кубка России "Тосно" играет с "Лучом-Энергией" (2:0, первый тайм).

Второй гол за клуб из Ленинградской области забил нападающий Павел Погребняк.

Напомним, что 34-летний форвард перешел в "Тосно" несколько недель назад и этот матч является его первым официальным поединком за клуб. 

Стоит отметить, что форвард в последний раз забивал гол в октябре 2015 года, выступая за "Динамо".

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