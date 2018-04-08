Погребняк забил третий гол за "Тосно"
В матче 25-го тура чемпионата России "Тосно" играет с "Уралом".
Счет в этом поединке открыл нападающий тосновцев Павел Погребняк.
Стоит отметить, что 34-летний форвард отличился уже в третий раз в шести матчах за "Тосно".
Напомним, что Погребняк перешел в "Тосно" этой зимой, после расторжения контракта с "Динамо".
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|Краснодар
|25
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|5
|Зенит Санкт-Петербург
|24
|42
|6
|Арсенал Тула
|25
|35
|7
|Уфа
|25
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|8
|Рубин
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|31
|9
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|25
|30
|10
|Амкар
|24
|28
|11
|Ахмат
|24
|27
|12
|Динамо Москва
|23
|27
|13
|Ростов
|25
|27
|14
|Анжи
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|24
|15
|Тосно
|25
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|13