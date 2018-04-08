Погребняк забил третий гол за "Тосно"

В матче 25-го тура чемпионата России "Тосно" играет с "Уралом".

Счет в этом поединке открыл нападающий тосновцев Павел Погребняк.

Стоит отметить, что 34-летний форвард отличился уже в третий раз в шести матчах за "Тосно".

Напомним, что Погребняк перешел в "Тосно" этой зимой, после расторжения контракта с "Динамо".

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