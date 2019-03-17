Погребняку грозит серьезное наказание за слова о темнокожих игроках в сборной России

1 Теги уралпавел погребнякаримарио фернандес

Погребняку грозит серьезное наказание за слова о темнокожих игроках в сборной России

Нападающему "Урала" Павлу Погребняку грозит дисквалификация за свои слова о темнокожих игроках в сборной России, сообщают российские СМИ.

Ранее форвард заявил следующее: "Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России". В тот момент Погребняк рассуждал о выступающих за сборную России натурализованных бразильцах Ари и Марио Фернандесе.

В ближайшее время Комитет по этике РФС рассмотрит слова Погребняка и вынесет решение.

В нынешнем сезоне 35-летний Погребняк провел за "Урал" четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Жена экс-форварда "Спартака" и "Зенита" в одиночку справилась с грабителем: подробности произошедшего.  | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Этого дармоеда давно пора дворником на улицу гнать,а не на теплом кресле банки Урала сидеть!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Челси" приняли важное решение по Азару

В "Челси" приняли важное решение по Азару

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 40
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 36
3 Краснодар Краснодар 19 35
4 Спартак Москва Спартак Москва 19 32
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 32
6 Ростов Ростов 20 29
7 Рубин Рубин 20 28
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 27
9 Оренбург Оренбург 19 26
10 Ахмат Ахмат 19 24
11 Крылья Советов Крылья Советов 19 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 20 23
13 Урал Урал 20 23
14 Анжи Анжи 20 18
15 Уфа Уфа 19 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов