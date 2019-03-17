Погребняку грозит серьезное наказание за слова о темнокожих игроках в сборной России

Нападающему "Урала" Павлу Погребняку грозит дисквалификация за свои слова о темнокожих игроках в сборной России, сообщают российские СМИ.

Ранее форвард заявил следующее: "Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России". В тот момент Погребняк рассуждал о выступающих за сборную России натурализованных бразильцах Ари и Марио Фернандесе.

В ближайшее время Комитет по этике РФС рассмотрит слова Погребняка и вынесет решение.

В нынешнем сезоне 35-летний Погребняк провел за "Урал" четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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