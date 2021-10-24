Погром на "Олд Траффорд", успехи "Челси", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити": все результаты 9-го тура АПЛ

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Погром на "Олд Траффорд", успехи "Челси", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити": все результаты 9-го тура АПЛФото: сайт "Ливерпуля"

Представляем результаты матчей 9-го тура АПЛ.

Из главных событий тура стоит отметить унизительное поражение "МЮ" от "Ливерпуля", проигрыш "Тоттенхэма", а также победы "Челси" и "Манчестер Сити".

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 0:5
Голы: Кейта, 5 - 0:1, Диогу Жота, 13 - 0:2, Салах, 38 - 0:3, Салах, 45 - 0:4, Салах, 50 - 0:5

"Арсенал" - "Астон Вилла" 3:1
Голы: Парти, 23 - 10, Обамеянг, 45 - 2:0, Смит-Роу, 56 - 3:0, Рэмзи, 81 - 3:1.

"Челси" – "Норвич" 7:0
Голы: 1:0 – 8 Маунт, 2:0 – 18 Хадсон-Одои, 3:0 – 42 Джеймс, 4:0 – 57 Чилуэлл, 5:0 – 62, автогол Ааронс, 6:0 – 85, пенальти Маунт, 7:0 – 90 Маунт.

"Брайтон" – "Манчестер Сити" 1:4
Голы: Гюндоган, 13 - 0:1, Фоден, 28 - 0:2, Фоден, 31 - 0:3, Мак Аллистер, 81 (с пенальти) - 1:3, Марез, 90 - 1:4

"Вест Хэм" - "Тоттенхэм" 1:0
Гол: Антонио, 72 - 1:0

"Брентфорд" - "Лестер" 1:2
Голы: Тилеманс, 14 - 0:1, Йоргенсен, 60 - 1:1, Мэддисон, 73 - 1:2

"Эвертон" – "Уотфорд" 2:5
Голы: 1:0 – 3 Дэвис, 1:1 – 13 Кинг, 2:1 – 63 Ришарлисон, 2:2 – 78 Куцка, 2:3 – 80 Кинг, 2:4 – 86 Кинг, 2:5 – 90 Деннис.

"Кристал Пэлас" – "Ньюкасл" 1:1
Голы: 1:0 – 56 Бентеке, 1:1 – 65 Уилсон

"Лидс" – "Вулверхэмптон" 1:1
Голы: 0:1 – 10 Хван Хи Чхан, 1:1 – 90, пенальти Родриго

"Саутгемптон" – "Бернли" 2:2
Голы: 0:1 – 13 Корне, 1:1 – 41 Ливраменто, 2:1 – 50 Броя, 2:2 – 57 Корне

Турнирное положение: "Челси" (22), "Ливерпуль" (21), "Манчестер Сити" (20), "Вест Хэм" (17), "Брайтон" (15), "Тоттенхэм" (15), "Манчестер Юнайтед" (14), "Эвертон" (14), "Лестер" (14), "Арсенал" (14), "Вулверхэмптон" (13), "Брентфорд" (12), "Астон Вилла" (10), "Уотфорд" (10), "Кристал Пэлас" (9), "Саутгемптон" (8), "Лидс" (7), "Бернли" (4), "Ньюкасл" (4), "Норвич" (2).

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
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Сульшер очередная жертва Пеналду )))))

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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