Погром на "Олд Траффорд", успехи "Челси", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити": все результаты 9-го тура АПЛ
Фото: сайт "Ливерпуля"
Представляем результаты матчей 9-го тура АПЛ.
Из главных событий тура стоит отметить унизительное поражение "МЮ" от "Ливерпуля", проигрыш "Тоттенхэма", а также победы "Челси" и "Манчестер Сити".
"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 0:5
Голы: Кейта, 5 - 0:1, Диогу Жота, 13 - 0:2, Салах, 38 - 0:3, Салах, 45 - 0:4, Салах, 50 - 0:5
"Арсенал" - "Астон Вилла" 3:1
Голы: Парти, 23 - 10, Обамеянг, 45 - 2:0, Смит-Роу, 56 - 3:0, Рэмзи, 81 - 3:1.
"Челси" – "Норвич" 7:0
Голы: 1:0 – 8 Маунт, 2:0 – 18 Хадсон-Одои, 3:0 – 42 Джеймс, 4:0 – 57 Чилуэлл, 5:0 – 62, автогол Ааронс, 6:0 – 85, пенальти Маунт, 7:0 – 90 Маунт.
"Брайтон" – "Манчестер Сити" 1:4
Голы: Гюндоган, 13 - 0:1, Фоден, 28 - 0:2, Фоден, 31 - 0:3, Мак Аллистер, 81 (с пенальти) - 1:3, Марез, 90 - 1:4
"Вест Хэм" - "Тоттенхэм" 1:0
Гол: Антонио, 72 - 1:0
"Брентфорд" - "Лестер" 1:2
Голы: Тилеманс, 14 - 0:1, Йоргенсен, 60 - 1:1, Мэддисон, 73 - 1:2
"Эвертон" – "Уотфорд" 2:5
Голы: 1:0 – 3 Дэвис, 1:1 – 13 Кинг, 2:1 – 63 Ришарлисон, 2:2 – 78 Куцка, 2:3 – 80 Кинг, 2:4 – 86 Кинг, 2:5 – 90 Деннис.
"Кристал Пэлас" – "Ньюкасл" 1:1
Голы: 1:0 – 56 Бентеке, 1:1 – 65 Уилсон
"Лидс" – "Вулверхэмптон" 1:1
Голы: 0:1 – 10 Хван Хи Чхан, 1:1 – 90, пенальти Родриго
"Саутгемптон" – "Бернли" 2:2
Голы: 0:1 – 13 Корне, 1:1 – 41 Ливраменто, 2:1 – 50 Броя, 2:2 – 57 Корне
Турнирное положение: "Челси" (22), "Ливерпуль" (21), "Манчестер Сити" (20), "Вест Хэм" (17), "Брайтон" (15), "Тоттенхэм" (15), "Манчестер Юнайтед" (14), "Эвертон" (14), "Лестер" (14), "Арсенал" (14), "Вулверхэмптон" (13), "Брентфорд" (12), "Астон Вилла" (10), "Уотфорд" (10), "Кристал Пэлас" (9), "Саутгемптон" (8), "Лидс" (7), "Бернли" (4), "Ньюкасл" (4), "Норвич" (2).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18