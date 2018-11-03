Погром в Милане: "Интер" на своём поле уничтожил "Дженоа"
В рамках 11-го тура Серии А миланский "Интер" дома нанёс сокрушительное поражение "Дженоа". "Нерадзурри" отгрузили сопернику пять безответных голов - отличились Роберто Гальярдини (дважды), Маттео Политано, Жоау Мариу и Раджа Наингголан.
Эта победа стала для подопечных Лучано Спаллетти седьмой подряд в чемпионате Италии. Команда делит второе место с "Наполи" в турнирной таблице первенства.
"Интер" – "Дженоа" - 5:0
Голы: Гальярдини, 14 - 1:0, Политано, 16 - 2:0, Гальярдини, 49 - 3:0, Жоау Мариу, 90 - 4:0, Наингголан, 90 - 5:0.
"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Далберт, Д`Амброзио, де Врей, Жоау Мариу, Брозович (Наингголан, 87), Перишич (Валеро, 76), Гальярдини, Политано (Кейта Бальде, 58), Мартинес.
"Дженоа": Раду, Ромеро, Гюнтер, Педру Перейра, Бираски, Ромуло (Омеонга, 80), Лазович, Сандро (Велозу, 58), Бесса, Пандев (Пентек, 51), Куаме.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|11
|31
|2
|Интер Милан
|11
|25
|3
|Наполи
|11
|25
|4
|Милан
|10
|18
|5
|Лацио
|10
|18
|6
|Фиорентина
|11
|16
|7
|Рома
|11
|16
|8
|Сампдория
|10
|15
|9
|Сассуоло
|10
|15
|10
|Торино
|10
|14
|11
|Дженоа
|11
|14
|12
|Парма
|10
|13
|13
|Кальяри
|11
|13
|14
|Аталанта
|10
|12
|15
|СПАЛ
|10
|12
|16
|Удинезе
|10
|9
|17
|Болонья
|10
|9
|18
|Эмполи
|11
|6
|19
|Фрозиноне
|10
|5
|20
|Кьево
|10
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