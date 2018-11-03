Погром в Милане: "Интер" на своём поле уничтожил "Дженоа"

В рамках 11-го тура Серии А миланский "Интер" дома нанёс сокрушительное поражение "Дженоа". "Нерадзурри" отгрузили сопернику пять безответных голов - отличились Роберто Гальярдини (дважды), Маттео Политано, Жоау Мариу и Раджа Наингголан.

Эта победа стала для подопечных Лучано Спаллетти седьмой подряд в чемпионате Италии. Команда делит второе место с "Наполи" в турнирной таблице первенства.

"Интер" – "Дженоа" - 5:0

Голы: Гальярдини, 14 - 1:0, Политано, 16 - 2:0, Гальярдини, 49 - 3:0, Жоау Мариу, 90 - 4:0, Наингголан, 90 - 5:0.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Далберт, Д`Амброзио, де Врей, Жоау Мариу, Брозович (Наингголан, 87), Перишич (Валеро, 76), Гальярдини, Политано (Кейта Бальде, 58), Мартинес.

"Дженоа": Раду, Ромеро, Гюнтер, Педру Перейра, Бираски, Ромуло (Омеонга, 80), Лазович, Сандро (Велозу, 58), Бесса, Пандев (Пентек, 51), Куаме.

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