Погром в Никосии: "Реал" уничтожил АПОЭЛ

Мадридский "Реал" поехал в Никосию за победой, которая выводила бы испанскую команду в плей-офф Лиги чемпионов. В итоговом результате сомневаться не приходилась, против команд из Кипра "Реал" выступал всегда очень удачно, все игры завершая разгромными победами, не изменили себе "сливочные" и сегодня.

Уже на первых минутах гости могли открывать счет в этой игре, когда Бензема навесил с фланга на дальнюю штангу, а Роналду пробивал по воротам – Перес отбил мяч перед собой, а на добивании никого не оказалось. Затем на некоторое время игра успокоилась, "Реал" снизил темп, позволив АПОЭЛу немного выровнять игру, отодвинув мяч от своих ворот. В целом в атаке киприоты практически ничего не показывали, "Реал" же взялся за дело в середине тайма. Защитник АПОЭЛа после флангового прострела вынес мяч точно на ногу Модрича, который тут же отправил игровой снаряд в правый угол ворот.

После забитого мяча "Реал" ненадолго успокоился, а затем за шесть минут вколотил сразу три гола в ворота соперника, ошарашив киприотов еще до перерыва. На 39 минуте Бензема удвоил счет, довольно легко отправив мяч в сетку, воспользовавшись пасом Крооса и провалом центральных защитников АПОЭЛа, которые выдвинулись вперед, позволив Кариму вывалиться на вратаря. Для этого гола потребовалось лишь три паса.

Через две минуты Асенсио навесил с углового, Варан выиграл воздух, а затем Начо с двух метров переправил мяч в ворота. На этом "Реал" не остановился, забив "в раздевалку" еще один гол. Тони Кроос начал атаку пасом от своих ворот, затем Бензема сыграл в стенку с Роналду, который одним финтом отыграл защитника, а затем и вратаря. Карим получил обратный пас и забил в пустые ворота. Для этого мяча потребовалось четыре передачи.

Во втором тайме избиение продолжилось: Роналду забил головой после навеса Марсело, а затем португалец сделал дубль. Руэда отдал неудачный пас назад, Бензема перехватил мяч, отыграл вышедшего ему навстречу Переса, откатив мяч на Роналду, который также поразил пустые ворота.

Лишь после шестого гола "Реал" сбавил обороты, поспособствовали этому и замены. Вышедшие на поле игроки некоторое время вливались в игру, хотя в концовке и они могли зажечь свою фамилию на табло. Хорошие возможности упустили Майораль и Себальос, которым дважды ассистировал Эрнандес, однако переиграть Переса молодым игрокам "Реала" не удалось. Тем не менее и без этого мадридский клуб одержал уверенную победу, выйдя в плей-офф со второго места, выше "Реал" уже не поднимется.

АПОЭЛ – "Реал" 0:6

Голы: Модрич, 23 – 0:1; Бензема, 39 – 0:2; Начо, 41 – 0:3; Бензема, 45 – 0:4; Роналду, 49 – 0:5; Роналду, 55 – 0:6.

АПОЭЛ: Наусет Перес, Вурос, Карлао, Руэда, Лаго, Нуну Мораиш (Эбисилио, 67), Винисиус (Эфрем, 60), Захид, Шаллаи (Фариас, 60), Алонефтис, Поте

"Реал": Касилья, Начо, Варан, Карвахаль, Марсело (Эрнандес, 58), Кроос (Себальос, 59), Асенсио, Модрич, Васкес, Бензема (Майораль, 64), Роналду

Вячеслав Горбачев

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