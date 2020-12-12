Похороны Паоло Росси: подробности церемонии прощания с легендарным итальянцем

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Похороны Паоло Росси: подробности церемонии прощания с легендарным итальянцем

Сегодня в Виченце похоронили легендарного итальянского футболиста Паоло Росси.

Бывший нападающий умер в среду в возрасте 64 лет от рака лёгких.

Попрощаться с чемпионом мира 1982 года и обладателем "Золотого мяча" пришли тысячи людей. Церемонию транслировали по телевидению.

Сначала гроб с телом Росси доставили на стадион "Ромео Менти", а затем в местный римско-католический собор.

Не пропустите: Капелло обратился к умершим Паоло Росси и Диего Марадоне. | http://soccernews.ru
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