Похороны Паоло Росси: подробности церемонии прощания с легендарным итальянцем

Сегодня в Виченце похоронили легендарного итальянского футболиста Паоло Росси.

Бывший нападающий умер в среду в возрасте 64 лет от рака лёгких.

Попрощаться с чемпионом мира 1982 года и обладателем "Золотого мяча" пришли тысячи людей. Церемонию транслировали по телевидению.

Сначала гроб с телом Росси доставили на стадион "Ромео Менти", а затем в местный римско-католический собор.

L'applauso commosso, i cori e le lacrime: il saluto a #PaoloRossi nel Duomo di #Vicenza pic.twitter.com/DYMVXHoYSF — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) December 12, 2020

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