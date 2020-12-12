Похороны Паоло Росси: подробности церемонии прощания с легендарным итальянцем
Сегодня в Виченце похоронили легендарного итальянского футболиста Паоло Росси.
Бывший нападающий умер в среду в возрасте 64 лет от рака лёгких.
Попрощаться с чемпионом мира 1982 года и обладателем "Золотого мяча" пришли тысячи людей. Церемонию транслировали по телевидению.
Сначала гроб с телом Росси доставили на стадион "Ромео Менти", а затем в местный римско-католический собор.
L'applauso commosso, i cori e le lacrime: il saluto a #PaoloRossi nel Duomo di #Vicenza pic.twitter.com/DYMVXHoYSF— TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) December 12, 2020
Не пропустите: Капелло обратился к умершим Паоло Росси и Диего Марадоне. | http://soccernews.ru
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